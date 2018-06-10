أعلن مجلس إدارة شركة "باب الفرج" المالكة لفندق شيراتون حلب، عن إعادة افتتاح الفندق الأربعاء المقبل، بعد إغلاق دام 6 سنوات.

وبحسب بيان المجلس، فإن "عودة الفندق للعمل جاءت بعد أشهر من طرح الموضوع مع الحكومة السورية، وإيجاد الحلول المصرفية المناسبة لتأمين التمويل اللازم لأعمال الصيانة والترميم، إذ منحت الشركة قرضا بقيمة 500 مليون ليرة".

أكد وزير السياحة السوري بشر يازجي، إلى أنه تمت جدولة قروض الشركة، ومنحها قرضا جديدا لتمويل الترميم.

وقال يازجي: "رفع الحجز الاحتياطي عن الشركة بسبب عدم تسديها قروضا سابقة، عقب تعهدات من قبل إدارة الشركة بإعادة تأهيل الفندق".

وشملت أعمال الصيانة، تأهيل الموقع العام للفندق، وإزالة الأنقاض واعادة تأهيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي والتكييف، واصلاح الأجزاء المتضررة من المبنى وتجهيز وصيانة الفرش المتضرر.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد افتتح في 2007 فندق شيراتون حلب، إلا أنه توقف عن العمل عام 2012 نتيجة الأحداث الأمنية في حلب.