أكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في البيان الختامي المشترك، يوم الأحد ، على أنه لا بديل عن العملية السياسية للخروج من الأزمة السورية.

ودعت الدول الأعضاء في البيان، الذي نشرته وكالات أنباء "جميع الأطراف المتصارعة إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمناطق تخفيف حدة التوتر".

وجاء في البيان "تؤكد الدول الأعضاء أنه لا بديل عن تنفيذ عملية سياسية شاملة تحت قيادة السوريين والسوريين أنفسهم للخروج من الأزمة السورية".

وأشار إلى أن "حل الأزمة يجب أن يتم وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي و"ينطلق من ضرورة السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لسوريا".

وأضاف "تدعم الدول الأعضاء مفاوضات السلام في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشير أيضا إلى فعالية عملية أستانا وتحث جميع الأطراف المتصارعة على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق التصعيد من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية للوضع في سوريا".

وعقدت 8 جولات من محادثات جنيف كان آخرها في 15 كانون الأول الماضي, حيث تم خلال معظم تلك الجولات- التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه- مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع, فيما عقدت جولة محادثات في العاصمة النمساوية فيينا في أواخر كانون الثاني الماضي.

وأكدت الدول الضامنة والراعية في ختام استانا9 في 14 أيار الماضي،على دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية عبر تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ورحبت الدول الأعضاء بنتائج الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي في أواخر كانون الثاني باعتباره مساهمة هامة في تعزيز مثل هذه العملية السياسية في سوريا.

وكان المشاركون في مؤتمر سوتشي الذي عقد في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الماضي أكدوا في البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا وان الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش العربي السوري.

يشار الى ان قادة، روسيا، والصين، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الهند وباكستان، وقعوا على هذه الوثيقة الختامية التي عقدت في مدينة تشينغداو الصينية