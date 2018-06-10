قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاحد، ان النظام السوري يسيطر في الوقت الحالي على أراضي يعيش فيها 90 % من السكان.

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ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوتين قوله، في جلسة افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون المعقودة في مدينة تشينغداو الصينية، أن "الحكومة السورية تسيطر حاليا على مناطق يقطن فيها نحو 90% من سكان سوريا".

ويسعى النظام السوري لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، مع قرب انتهاء وجود تنظيم "داعش" ، إذ بات يصوّب أنظاره وقواته باتجاه المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في إدلب وريف حلب الجنوبي، إضافة إلى الجنوب السوري، بالرغم من شمول هذه المناطق بما يسمى اتفاقيات "خفض التصعيد".

من جهة اخرى، اكد بوتين "التزام الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها وإبداء رغبتها في الحوار السياسي، لكن الكرة الآن في ملعب المعارضة".

واصطدمت جولات التفاوض التي عقدت سابقا في جنيف واستانا بالخلاف على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.

وأوضح بوتين " التزام دمشق ايضا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، حيث أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسي الجديد للبلاد.

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، انه جرى إرسال 50 اسم وأي عدد يتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية، مؤكدا ان هذا العدد ليس نهائيا.

تلا ذلك اعلان رئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري أن اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في البلاد لن تتشكل بأقل من 3 أشهر، لان حجم الاختلافات كبير، و النظام يريد الأغلبية، مبينا انه يتم التشاور مع الدول الضامنة (تركيا روسيا إيران) للوصول إلى 150 عضو لمرشحين.

وتسلمت الامم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.