قال الرئيس بشار الأسد ان فريقه الكروي المفضل هو الجيش السوري، وليس أي فريق آخر لأنه "يحارب الإرهاب".

وأضاف الأسد لصحيفة (ميل أون صنداي)، رداَ على سؤال حول هل لديه فريق مفضل مع اقتراب كأس العالم، "في هذه الظروف نعم، ففريقي المفضل هو الجيش السوري الذي يحارب الإرهابيين".

وأكد الأسد أنه "يمارس الرياضة لتفريغ شحنات التوتر، موضحا ان"الرياضة ليست هواية، بل إنها أصبحت جزءًا من نظامه الصحي، ومن عمله اليومي، لأن الصحة مهمة جدًا كي يستمر المرء في نشاطه".

وأضاف "نعيش مع الحرب والقتل والإرهاب، وبالتالي فقد أصبحت هذه الهواية الوحيدة التي تحولت إلى عادة، قد تكون عادة يومية، كلما أتيح الوقت لذلك، وهذا يعتمد على الظروف".

يشار إلى أن روسيا ستكون وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 حزيران الجاري، لغاية 15 تموز المقبل.

وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

سيريانيوز