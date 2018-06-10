شدد الاتحاد الأوروبي، يوم الاحد، على أهمية المحافظة على مناطق خفض التوتر في جنوب سوريا.

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ونقلت وسائل اعلام عن المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قولها، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في عمان، إنه "من الضروري المحافظة على مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري".

من جهته، قال الصفدي إنه" تم الاتفاق مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة الحفاظ على الهدوء جنوب سوريا".

وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله قال امس، خلال لقاء جمعه بموغيريني انه يجب الحفاظ على خفض التوتر جنوب غرب سوريا.

ويحظى جنوب سوريا في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية، حيث اعلنت "هيئة التفاوض" عن مفاوضات تجرى بين الاردن واميركا وروسيا بشان الوضع في المنطقة، فيما نفى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، حدوث أي اتفاق بشأن جنوب سوريا، ما لم تنسحب القوات الأمريكية من منطقة التنف، مشيرا الى ان بلاده تسعى لحل مسألة الجنوب السوري عن طريق المصالحات.

وتشدد موسكو على انسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري وأن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي وحده، فيما تخشى اسرائيل التواجد الإيراني وتواجد "حزب الله" جنوب سوريا، في وقت نفت فيه طهران وجود قوات لها في الجنوب السوري.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.