احرزت الرومانية سيمونا هاليب لقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزها السبت في المباراة النهائية على الاميركية سلون ستيفنز المصنفة عاشرة بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و6-1.

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واللقب هو الاول للرومانية البالغة 26 عاما والمصنفة اولى في العالم، في بطولات الغراند سلام الكبرى بعد اخفاقها ثلاث مرات في البطولة الفرنسية على ملاعب رولان غاروس الترابية (2014 و2017) وفي ملبورن الاسترالية (2018).



من جانبها، منيت ستيفنز (25 عاما) المتوجة قبل تسعة اشهر في بطولة الولايات الاميركية المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، باول هزيمة في النهائي في البطولات الكبرى وفي الدورات الاخرى حيث فازت في المباريات النهائية الست السابقة في مسيرتها واحرزت ستة القاب.



وعوضت هاليب المولودة في مدينة كونستانتا على البحر الاسود، اخفاقها العام الماضي بعدما فازت بالمجموعة الاولى وتقدمت في الثانية 3-صفر وسنحت لها الفرصة اربع مرات لتصبح النتيجة 4-صفر قبل ان تنهار وتخسر امام اللاتفية الشابة يلينا اوستابنكو (20 عاما) التي خرجت من الدور الاول هذا العام وفقدت اللقب.