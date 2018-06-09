احتفظ غولدن ستايت ووريرز بلقبه بطلا للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة بفوزه على كليفلاند كافالييرز 108-85 في المواجهة الرابعة بينهما في نهائي الدوري ليحسم السلسلة 4-صفر.

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واللقب هو الثالث لووريرز في المواسم الاربعة الاخيرة التي خاض فيها جميعها النهائي ضد كليفلاند كافالييرز، فتوج الاول باللقب اعوام 2015 و2017 و2018 والثاني عام 2016. كما رفع ووريرز رصيده من الالقاب الى ستة ليعادل شيكاغو بولز في المركز الثالث علما بان بوسطن سلتيكس يحمل الرقم القياسي ب17 لقبا.



وضرب ووريرز بقوة في مطلع المباراة ليتقدم بفارق 11 نقطة (24-13 بفضل تألق ستيفن كوري الذي سجل 37 نقطة في المباراة، كما اضاف كيفن دورانت 20 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة. واختير دورانت افضل لاعب في الدور النهائي.



وانتفض كليفلاند في الربع الثاني ونجح في التقدم لثوان قليلة 39-38، لكن الهجوم الضارب في ووريرز قال كلمته في الربع الثالث الذي نجح في التقدم خلال احد مراحله بفارق 21 نقطة (86-65) من دون ان يقوم كليفلاند باي رد فعل.



ولم يعرف مصير جيمس الذي ينتهي عقده مع كليفلاند نادي مسقط رأسه في تموز المقبل ويصبح لاعبا حرا، علما بأنه بدأ مسيرته فيه عام 2003 وعاد اليه عام 2014 بعد اربعة مواسم قضاها مع ميامي واحرز اللقب مرتين.



وذكرت تقارير صحافية بان جيمس قد ينتقل الى احد ثلاثة اندية: هيوستن روكتس، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز او لوس انجليس ليكرز.