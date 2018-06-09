الحقت المانيا بطلة العالم، الخسارة الرابعة بالسعودية في خمس مباريات خاضتها الاخيرة استعدادا لنهائيات كأس العالم التي تنطلق في روسيا في 14 الحالي بفوزها عليها 2-1 في ليفركوزن في ختام استعدادات المنتخبين للعرس الكروي.

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وسجل تيمو فيرنر (8) وعمر هوساوي (43 خطأ في مرماه) هدفي المانيا، وتيسير الجاسم (84) هدف السعودية.



وكان المنتخب خسر ايضا امام بلجيكا برباعية نظيفة وامام ايطاليا 1-2 وامام البيرو 3-صفر وحقق فوزا يتيما على اليونان 2-صفر استعدادا لخوض غمار مونديال 2018 حيث سيلعب المباراة الافتتاحية ضد روسيا الدولة المضيفة في 14 الحالي ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا منتخبي الاوروغواي ومصر.



في المقابل، وضعت المانيا حدا لخمس مباريات تواليا لم تعرف فيها طعم الفوز وهي كانت اسوأ سلسلة لها منذ اذار عام 1988.



وللمرة الثانية، خاض حارس مرمى المانيا مانويل نوير المباراة اساسيا بعد مشاركته امام النمسا طوال الدقائق التسعين والتي خسرها فريقه 1-2 السبت الماضي، لكنه هذه المرة ترك مكانه مطلع الشوط الثاني لحارس برشلونة مارك اندري تير شتيغن.



والهدف هو الاول للسعودية في شباك المانيا في ثلاث مواجهات وكانت الاولى في شباط عام 1998 وانتهت بفوز المانيا 3-صفر، والثانية في نهائيات كأس العالم عام 2002 في كوريا الجنوبية وانتهى بانتصار كاسح للمانشافت بثمانية نظيفة بينها ثلاثية لميروسلاف كلوزه افضل هداف في نهائيات كأس العالم.