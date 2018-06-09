بلغ المصنف أول عالميا وحامل اللقب الاسباني رافايل نادال، المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس 6-4، 6-1، و6-2.

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وسيكون الاسباني أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس وإحراز لقبه الحادي عشر، عندما يلاقي الأحد النمسوي دومينيك تييم السابع الذي تخطى في نصف النهائي مفاجأة البطولة الايطالي ماركو تشيكيناتو.



وحقق الاسباني الذي أتم في الثالث من حزيران عامه الثاني والثلاثين، فوزه الـ 85 في البطولة الفرنسية في مقابل خسارتين منذ مشاركته فيها للمرة الأولى عام 2005 (توج باللقب)، وتمكن من التفوق على الأرجنتيني دل بوترو (29 عاما) بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2009.



وبلغ نادال النهائي الـ 24 له في البطولات الكبرى التي يحمل لقب 16 منها، ليلاقي الأحد تييم (24 عاما والثامن عالميا) في مباراة مرتقبة بين "ملك" الملاعب الترابية من جهة، وأحد أفضل اللاعبين عليها. وتييم هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من اسقاط نادال على هذه الأرضية مرتين في عامين، اذ فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.



وهيمن نادال بشكل مطلق على المجموعتين الثانية والثالثة، وفاز بـ 14 شوطا من أصل الأشواط الـ 17 الأخيرة، بينما فشل دل بوترو في الفوز بأي من الفرص السبع التي أتيحت له لكسر إرسال الاسباني.