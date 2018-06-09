أفادت مصادر اعلامية يوم السبت عن "مقتل أحد المدنيين برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولته عبور الحدود السورية التركية، في ​ريف إدلب​ الغربي".

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وقالت المصادر ان شابا من قرية بريف إدلب الغربي لقي حتفه جراء استهدافه من قبل حرس الحدود التركي، بإطلاق نار، خلال محاولته عبور الحدود السورية مع لواء إسكندرون.

ولقي طفل مصرعه يوم الاربعاء الماضي إثر إطلاق قوات حرس الحدود التركي النار عليه، لدى محاولته عبور الحدود السورية _التركية مع والده في ريف إدلب.

يشار الى ان 380 شخصا بينهم 71 طفلا دون 18 عاما قضوا برصاص حرس الحدود التركي منذ بدء الازمة في سورية في 15 اذار 2011.