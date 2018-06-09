أعلنت الرياض عن قمة رباعية تضم كلا من السعودية والإمارات والكويت والأردن يوم غد الأحد في مكة المكرمة وذلك لبحث دعم الأردن اقتصاديا.

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أفادت وكالات أنباء، أنه جاء في بيان للديوان الملكي في السعودية صدر في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله عاهل الأردن والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي سيجتمعون في مدينة مكة المكرمة يوم الأحد.

وأشار الديوان الملكي السعودي إلى أن الاجتماع سيبحث سبل مساعدة عمان للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتتواصل الاحتجاجات التي بدأت في 21 أيار الماضي، في عدة مناطق بالأردن ضد غلاء الأسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب.

وطالب المحتجون بتغييرات حقيقة في السياسات وليس في الأسماء فقط، كما دعوا إلى الإصلاح الاقتصادي، وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، ورفض مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، هاتفين بإسقاط مجلس النواب.

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

تلا ذلك تقديم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالة حكومته، الاثنين الماضي، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتم تكليف عمر الرزاز خلفا له.