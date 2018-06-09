أدى حادث اصطدام سيارة شحن قلاب بجسر مشاة في موقع مفرق جوبة برغال على طريق اوتستراد اللاذقية جبلة، يوم السبت، إلى انهيار الجسر.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن حادثة الاصطدام أدت إلى انهيار الجسر و قطع الطريق جزئياً أمام حركة المرور، ولا أنباء عن وقوع ضحايا.

وقال قائد شرطة محافظة اللاذقية نبيل الغجري للوكالة أن "الاصطدام وقع جراء إبقاء سائق الشاحنة القلاب مرفوعاً ما أدى إلى اصطدامه بجسم الجسر".

وأشار إلى أنه " يجري العمل على إزالة الجسر عن الطريق من خلال الآليات التابعة للمحافظة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها".

وبيّن قائد الشرطة أن "الحادث اقتصر على الأضرار المادية ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية في الحادث" .

وتشهد الطرقات بين المدن والبلدات من وقت لآخر حوادث سير نتيجة السرعة أو أعطال فنية في المركبات، بالإضافة لعدم وجود الإشارات الطرقية التحذيرية قبل التقاطعات والمفارق، مما يتسبب في وقوع ضحايا.