أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان) المعارض، يوم الجمعة، ان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) سيطر على أجزاء من مدينة البوكمال الواقعة شرق سوريا، والمحاذية للحدود العراقية، بعد هجوم عنيف.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة (فرنس برس)، ان " الهجوم هو الأكبر لداعش على مدينة البوكمال منذ سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها في تشرين الثاني الماضي".

واضاف ان " داعش يسيطر على حاليا على شمال وغرب البوكمال، فيما هناك تعزيزات اضافية للنظام والإيرانيين في المنطقة".

وبدأ "داعش" هجومه الجمعة، وفق ما أفاد المرصد عبر بشن عشر عمليات انتحارية بينها 4 بسيارات مفخخة ، قبل أن يتمكن لاحقاً من دخول المدينة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي والسيطرة على أجزاء منها.

ولم يصدر أي تعليق من جهات رسمية سورية حتى الآن حول الأمر.

وقتل قبل أيام عدد من المقاتلين الموالين للنظامي جراء هجمات متتالية لداعش ضد قوات النظام في قرى شمال غرب البوكمال، وتمكن التنظيم من قطع الطريق بين البوكمال ومدينة دير الزور.

ولم يعد تنظيم "داعش" يتواجد الا في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.