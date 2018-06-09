واصلت قوات "عاصفة الجزيرة" العسكرية، التابعة لقوات "سوريا الديمقراطية"، حملتها ضد تنظيم "داعش" في ريف الحسكة، حيث تمكنت من التقدم في المحافظة، لتصبح على بعد 5 كيلو مترات عن بلدة الدشيشة، آخر معاقل التنظيم.

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وذكرت معلومات متطابقة ن مصادر عدة ومواقع كردية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قوات "قسد"، وضمن المرحلة الثانية لحملة "عاصفة الجزيرة" حررت قرية الحميدية ، حيث باتت على بعد 5 كيلو مترات عن بلدة الدشيشة.

واشارت المصادر الى ان قوات "قسد" تمكنت من تحرير قرية ابو حامضة الواقعة على بعد قرابة 4كم ونصف عن بلدة الدشيشة بعد معارك عنيفة مع "داعش".

وتعد بلدة الدشيشة آخر معاقل عناصر " داعش" في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وبدأت "عاصفة الجزيرة" العسكرية اواخر الشهر الماضي، بالتوجه إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً "وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية".

وانطلقت حملة "عاصفة الجزيرة" والتي تشنها قوات "سوريا الديمقراطية" ، المدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) في دير الزور، في الأول من أيار الجاري .

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.