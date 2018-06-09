نفى وزير التربية هزوان الوز الانباء حول تسريب أي نتيجة في التعليم الأساسي ، مبيناً ان النتائج ستصدر هذا الأسبوع حصراً.

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وقال الوز، في تصريح لـ(الوطن أون لاين)، انه "سيتم الإعلان عن موعد صدور النتائج قبل يوم على موقع الوزارة لتصدر في اليوم التالي"، مؤكدا ان النتائج "تصدر حصرا هذا الأسبوع قبل عيد الفطر".

ونفى الوز مايشاع عن تسريب أي نتيجة لأي طالب كان من نتائج التعليم الأساسي، مبينا "وجود تشديد وتوجيهات صارمة لمديريات التربية حول هذا الموضوع".

وبدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في كافة المحافظات السورية، في 13 أيار الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة.

وكانت نسبة النجاح في امتحانات التعليم الأساسي للعام 2017 بلغت 65.83%، حيث تقدم لها 270 ألف طالب وطالبة موزعين على 2100 مركز امتحاني في المحافظات في الـ 14 من أيار الماضي وانتهت في الـ 28 من الشهر نفسه.