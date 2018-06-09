لقي شخص مصرعه جراء انفجار وقع في ريف ادلب الشمالي الشرقي.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان دراجة نارية مفخخة انفجرت على الطريق الواصل بين مدينة بنش وقرية طعوم بريف ادلب، مما اسفر ن مقتل شخص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن وقوع التفجير .

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.