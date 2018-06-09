وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، التعاون مع إيران حول تسوية الأزمة في سوريا بـ"الناجح".

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ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوتين قوله، خلال لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، "نحن نتعاون بنجاح في تسوية الأزمة السورية، وهنا لدينا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة".

وأكد الرئيس الروسي "وجود نتائج ملموسة للتعاون بين روسيا وإيران في تسوية الأزمة السورية".

وتعتبر روسيا وإيران من الدول المؤثرة في الازمة السورية ، حيث تدعم الدولتين النظام السوري كما أنهما ضامنتان في محادثات استانا.

وتتعثر الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بين النظام السوري والمعارضة ، بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع.

واصطدمت جولات التفاوض التي عقدت سابقا في جنيف واستانا بالخلاف على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث.