سقط قتلى وجرحى بغارات جوية، استهدفت مساء الخميس بلدة زردنا شمال مدينة ادلب، وسط اتهامات للطائرات الروسية بتنفيذ الغارة.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان نحو 45 شخصاً قضوا جراء الغارات المتتالية التي نفذتها طائرات يرجح انها روسية، مستهدفة ذات الموقع.

وبينت المصادر ان بين القتلى مالا يقل عن 8 نساء و8 أطفال، كما أصيب أكثر من 75 آخرين.

ولفتت المصادر الى ان روسيا رغم كونها ضامناً لاتفاق وقف اطلاق النار في ادلب التي تعتبر أحد المناطق الأربعة المشمولة بالاتفاق، متهمة بشن الغارات وانتهاك الاتفاق.

وكان قتلى وجرحى، بينهم اطفال، سقطوا يوم الاربعاء، جراء قصف وانفجار في اريحا بريف ادلب.

وشهدت قرى وبلدات إدلب وريفها حالة من الهدوء النسبي بعد انتشار نقاط المراقبة التركيّة في إطار اتفاق خفض التصعيد، إلا أن عدة مناطق تتعرض للقصف بين الحين والاخر من قبل طيران النظامي ،ما يتسبب بوقوع ضحايا مدنيّين.

سيريانيوز