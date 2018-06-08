نفت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أنباء تداولتها مصادر معارضة اتهمت الطائرات الروسية بشن غارات على بلدة شمال ادلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان "أنباء المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا والخوذ البيضاء، التي تزعم توجيه المقاتلات الروسية مساء 7 حزيران، ضربة على بلدة زردنة في محافظة إدلب، تنافي الواقع".

وأضافت البيان "حسب المعلومات المتاحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد دارت معارك طاحنة في البلدة المذكورة في محافظة إدلب، بين مجموعة كبيرة من مقاتلي (جبهة النصرة) و(جيش الإسلام) استخدمت فيها أسلحة مدفعية ثقيلة".

وكانت مصادر معارضة تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى بغارات جوية استهدفت بلدة زردنا شمال ادلب، مرجحة ان الطيران الروسي من قام بالغارات.

سيريانيوز