كشفت شركة "إنتل"، خلال فعاليات معرض Computex18 ، عن النسخة المحدودة من معالجها Core i7-8086K سداسي النواة، والذى قالت إنها ستطلق منه 50 ألف وحدة فقط للمستخدمين، وسط توقعات أن يصل سعر المعالج إلى 425 دولارا.

ووفقاً لموقع fonearena الهندي، فإن المعالج الجديد يعد سداسي النواة بمعمارية Coffee Lake ويعمل بتردد 4.0GHz كتردد قياسي، ويصل إلى تردد 5GHz مع خاصية الـturbo، وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة فمن المتوقع أن يصل إلى 95 واط تماما مثل معالجi7-8700K

ويأتي المعالج بذاكرة "كاش" من الجيل الثاني بحجم 256KB ومن الجيل الثالث بحجم 12MB، ويتيح التردد العالي أداء أحادي محسّن للتعامل مع الألعاب ومعدلات إطارات مرتفعة باستمرار.

كما يحتوى على أول معالج رباعي النواة مكون من 6 أسنان مع رسومات مدمجة في حزمة 1151 دبوس تدعم مجموعة تعليمات 64 بت.

ومن المنتظر أن يتوافق المعالج الجديد مع لوحات الام التي تعمل بشرائح إنتل 300، ولن يكون متوافق مع لوحات الأم التي تعمل بشرائح إنتل 200، ويعد هذا الإصدار متاح للشراء ابتداءً من 8 حزيران 2018.

سيريانيوز