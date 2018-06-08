أعلنت شركة "أبل" عن تغيير طريقة مشاهدة مستخدمي هواتف آيفون للإخطارات على شاشات القفل، بحيث يتم تجميعها حسب الموضوع.

وقال نائب رئيس هندسة البرمجيات بشركة "أبل" كريج فيديري خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل السنوي للمطورين العالميين "يتم تجميع الإخطارات ليس فقط من خلال التطبيق، ولكن أيضًا حسب الموضوع، وهو ما يمنحك نظرة عامة رائعة على الإخطارات التي تلقيتها".

ومن المتوقع اطلاق طريقة العرض الجديدة للاخطارات في وقت لاحق من العام الحالي، حيث سيتم تجميع الإخطارات الخاصة بكل تطبيق داخل نظام التشغيل iOS 12.

وأضاف فيديري، انه" مع وجود إشعارات مجمعة، سيكون هناك وسيلة تساعد المستخدم في إدارة عدد كبير من الإخطارات، فعلى سبيل المثال، سيتم تجميع جميع إخطاراتك منiMessage، حتى لا تسد شاشتك، بعد ذلك، عند الضغط عليها لرؤية المجموعة، سيتم تنظيمها حسب المحادثة".

وكانت شركة "غوغل" وفرت سابقاً ميزة مشابهة لهواتف أندرويد بحيث يتم تجميع الاخطارات للمستخدمين بحيث تساعدهم في اداراتها.

سيريانيوز