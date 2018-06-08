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"غوغل" يطلق تطبيقاً مستقلاً لـ Google Lens على بلاي ستور
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علوم وتكنولوجيا
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أطلق
عملاق محركات البحث "غوغل" تطبيقاً مستقلاً لـ Google
Lens على "بلاي ستور"، بعد أن كان متاحاً فقط ضمن تطبيق الكاميرا والمساعد
الشخصي الخاصين بـ"غوغل".
وأوضح موقع fonearena الهندي
انه بهذه الطريقة يمكن الوصول إلى ميزة Lens بشكل
مباشر عبر التطبيق، إذا كان هاتف المستخدم لا يوفرها في الوقت الحالي، حيث يقدم
تطبيقGoogle
Lens نفس الوظائف تمامًا كما هو الحال في أي مكان آخر.
وتستخدم Google
Lens الذكاء الاصطناعي لفحص العناصر الموجودة أمامه وعرض معلومات حول الصور
الملتقطة وبمجرد تثبيت التطبيق وفتحه، فإن هذا سيؤدى إلى جلب عدسة الكاميرا وسيبدأ Lens على
الفور في تحديد الكائنات المجاورة.
ولا يتوافق التطبيق مع كل أجهزة أندرويد، فوفقاً للمتجر يتوافق التطبيق مع نظام
التشغيل أندرويد مارشميلو أو أعلى.
وكانت خدمة Google
Lens متاحة بالفعل Pixelو Pixel
2و Sony
Xperia XZ2وXZ2
Compact وهواتف OnePlusوالإضافة
إلى ذلك قامت جوجل بتطوير الدعم إلىLG وMotorola وXiaomi وSony
MobileوNokiaوTranssionوTCLوOnePlusوBQ وAsus.
سيريانيوز
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2018-06-08 09:43:08
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