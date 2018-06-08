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"غوغل" يطلق تطبيقاً مستقلاً لـ Google Lens على بلاي ستور
علوم وتكنولوجيا

أطلق عملاق محركات البحث "غوغل" تطبيقاً مستقلاً لـ Google Lens على "بلاي ستور"، بعد أن كان متاحاً فقط ضمن تطبيق الكاميرا والمساعد الشخصي الخاصين بـ"غوغل".


وأوضح موقع fonearena الهندي انه بهذه الطريقة يمكن الوصول إلى ميزة Lens بشكل مباشر عبر التطبيق، إذا كان هاتف المستخدم لا يوفرها في الوقت الحالي، حيث يقدم تطبيقGoogle Lens  نفس الوظائف تمامًا كما هو الحال في أي مكان آخر.

وتستخدم Google Lens الذكاء الاصطناعي لفحص العناصر الموجودة أمامه وعرض معلومات حول الصور الملتقطة وبمجرد تثبيت التطبيق وفتحه، فإن هذا سيؤدى إلى جلب عدسة الكاميرا وسيبدأ Lens على الفور في تحديد الكائنات المجاورة.

ولا يتوافق التطبيق مع كل أجهزة أندرويد، فوفقاً للمتجر يتوافق التطبيق مع نظام التشغيل أندرويد مارشميلو أو أعلى.

وكانت خدمة Google Lens متاحة بالفعل  Pixelو Pixel 2و Sony Xperia XZ2وXZ2 Compact  وهواتف  OnePlusوالإضافة إلى ذلك قامت جوجل بتطوير الدعم إلىLG وMotorola وXiaomi وSony MobileوNokiaوTranssionوTCLوOnePlusوBQ وAsus.

 سيريانيوز
2018-06-08 09:43:08
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