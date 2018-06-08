كشفت شركة "غوغل" أن تصميم Gmail الجديد والذى يعد متوفر حاليًا في شكل تجريبي، سيكون متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.

وقال موقع GSM الهندي، ان الشركة كشفت في منشور على موقع G Suite على الويب، عن بعض التفاصيل المفيدة لمشرفي G Suite.

وتقول الشركة إنه بعد حوالى ثمانية أسابيع من توفير Gmail الجديد للجميع، سيتم ترحيل مستخدمي التصميم القديم تلقائيًا إلى التجربة الجديدة، مع توفر خيار إلغاء الاشتراك خلال الأربعة أسابيع القادمة.





وبعد مرور 12 أسبوعًا تقريبًا على إطلاق Gmail الجديد، سيتم تلقائيًا ترحيل أولئك الذين ألغوا مشاركتهم بالتجربة الجديدة مرة أخرى، ولن يتمكنوا من إلغاء الاشتراك بعد ذلك.

سيريانيوز