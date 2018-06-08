دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، يوم الجمعة، الى الحفاظ على وحدة سوريا واحترام سلامة اراضيها.، مؤكدان دعم بلادهما الحل السياسي للأزمة في سوريا.

وجاء في بيان مشترك أصدره الرئيسان في ختام اجتماعهما في بكين "ندعو بشكل مشترك إلى الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها ودعم الحل السياسي فيها من قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة ومنصتي جنيف وأستانا مع الأخذ بالاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني الماضي وتنسيق الخطط والخطوات الملموسة من قبل روسيا والصين لضمان إعادة الإعمار فيها".

وعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله نهاية كانون الثاني الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي الى سوريا ان اللجنة ستتالف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.