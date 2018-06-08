أعلن الجيش التركي، يوم الجمعة، مقتل 6 من جنوده وإصابة 15 آخرين خلال عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد، وزعم قتل 64 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني خلال هذه العمليات.

وقالت هيئة الأركان التركية, في بيان لها, أنها "نفذت القوات التركية عمليات عسكرية في الفترة الممتدة بين 1 و7 حزيران الحالي حيث استهدفت مواقع لـحزب العمال الكردستاني" في ديار بكر وماردين وشيرناق شرق وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق".

وأوضح البيان "أن العمليات أسفرت عن مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 15 آخرين" ، مشيراً إلى أن "القوات التركية تمكنت من قتل 64 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني بينهم قياديان خلال عملياتها داخل وخارج البلاد".

وكان الجيش التركي أعلن خلال الأسبوع الأول من حزيران الجاري عن قتله 37 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني خلال عمليات برية وجوية في تونجلي وهكاري وأغري شرقي وجنوب شرقي البلاد ومناطق هاكورك والزاب وافاشين باسيان وقنديل شمالي العراق.

كما كثف الجيش التركي عملياته العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وخاصة شمالي العراق بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 24 حزيران الحالي، عوضاً عن إجرائها في شهر تشرين الثاني 2019.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الجيش التركي توغل بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، خلال ملاحقة قواته مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بإقليم كردستان شمال العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات بلاده في شمالي سوريا والعراق مستمرة حتى القضاء على "آخر إرهابي" يصوب سلاحه نحو تركيا.

ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، بدأ بشن تمرد منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، مما أسفر عن مقتل نحو 40 ألف شخص.

سيريانيوز