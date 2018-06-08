وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عقب الاجتماع المغلق بين الجانبين الذي استغرق أكثر من 6 ساعات, بحسب وكالات انباء, أن "اللقاء حمل طابعا بناء حيث ناقش الطرفان مختلف سبل التسوية في سوريا، والعلاقات الثنائية وسبل تفادي الحوادث العرضية" بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وأجمع غيراسيموف ودانفورد على "أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن، وبحثا قضايا خفض التوتر وضمان الأمن في أوروبا".