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مباحثات أمريكية روسية لتفادي الحوادث العرضية بين قواتهما في سوريا
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الاخبار المحلية
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
عقب الاجتماع المغلق بين الجانبين الذي استغرق أكثر من 6 ساعات, بحسب وكالات انباء,
أن "اللقاء حمل طابعا بناء حيث ناقش الطرفان مختلف سبل التسوية في سوريا، والعلاقات
الثنائية وسبل تفادي الحوادث العرضية" بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.
وأجمع غيراسيموف ودانفورد على
"أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن، وبحثا قضايا خفض
التوتر وضمان الأمن في أوروبا".
وتتواجد قوات أمريكية في سوريا
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اضـغـط هـنا
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية
عقب الاجتماع المغلق بين الجانبين الذي استغرق أكثر من 6 ساعات, بحسب وكالات انباء,
أن "اللقاء حمل طابعا بناء حيث ناقش الطرفان مختلف سبل التسوية في سوريا، والعلاقات
الثنائية وسبل تفادي الحوادث العرضية" بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.
وأجمع غيراسيموف ودانفورد على
"أهمية عودة الوضع إلى الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن، وبحثا قضايا خفض
التوتر وضمان الأمن في أوروبا".
وتتواجد قوات أمريكية في سوريا
مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد
تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش", كما
بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشن غارات جوية منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش" في
مواقع سيطرته لاسيما الرقة وديرالزور.
كما تنتشر قوات روسية في مناطق
سيطرة النظام ومناطق تخفيف التوتر المتفق عليها في محادثات استانا، حيث بدأت روسيا
عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وقدمت الدعم للجيش النظامي الأمر الذي ساهم في ميل
كفة الأحداث لصالح النظامي واستعادته السيطرة على مناطق واسعة.
سيريانيوز
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2018-06-08 16:31:22
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