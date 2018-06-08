عقدت روسيا وايران وسوريا والعراق اجتماعاً، يوم الخميس، في مركز تبادل المعلومات الرباعي لمحاربة الإرهاب.

ونقلت وسائل اعلام عن مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن سعد العلاق، قوله انه "يثق بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها، وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه، ويعزز أمنها الوطني والقومي"، داعيا إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وناقشت الوفود خلال الاجتماع، الذي عقد في العراق، عدد من القضايا الأمنية التي تهم الدول الأربع والأمن الدولي والإقليمي ككل، وبحث المشاركون في الاجتماع سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن بالمرحلة القادمة.

واتفقت كل من روسيا والعراق وسوريا وإيران في 2015 على تأسيس مركز معلوماتي مشترك في بغداد بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في إطار الحرب على الإرهاب.

سيريانيوز



