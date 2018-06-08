بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى للمرة الثالثة في مسيرتها الاحترافية والثانية تواليا المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الاسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة 6-1 و6-4.

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وبفوزها، ضمنت هاليب التي خسرت نهائي العام الماضي امام اللاتفية يلينا اوستابنكو وما زالت تبحث عن لقبها الأول في الغراند سلام، البقاء في صدارة التصنيف العالمي عقب نهاية البطولة.



وتلتقي هاليب (26 عاما) في النهائي الثالث لها في رولان غاروس (وصلت الى نهائي 2014 و2017)، الاميركية سلون ستيفنز العاشرة الفائزة على مواطنتها ماديسون كيز الثالثة عشرة 6-4 و6-4، خلال ساعة و17 دقيقة.



وضربت هاليب بقوة في المجموعة الاولى وتقدمت 5-صفر مستغلة الاخطاء الكثيرة (25) لموغوروتسا بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، قبل ان تحسمها في صالحها 6-1.



واستعادت موغوروتسا توازنها في المجموعة الثانية ونجحت في كسر ارسال الرومانية لتتقدم 3-1 ثم 4-2 بيد ان هاليب نجحت في رد التحية في الشوط الثامن مدركة التعادل 4-4 ثم كسرت ارسال الاسبانية للمرة الثانية في المجموعة في الشوط العاشر وانهتها في صالحها 6-4 وبالتالي المباراة في ساعة و32 دقيقة في اول مباراة بين اللاعبتين.