ألحق المنتخب البرتغالي لكرة القدم خسارة مذلة لضيفه الجزائري عندما تغلب عليه 3-صفر في لشبونة في مباراة دولية ودية اعدادية هي الاخيرة للاول لنهائيات كأس العالم في روسيا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وفرض لاعب وسط فالنسيا الاسباني المعار من باريس سان جرمان الفرنسي غونزالو غيديش بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 17 و55، وأضاف مهاجم سبورتينغ لشبونة برونو فرنانديش هدفا (37).



وهو الفوز الاول للبرتغال بطلة اوروبا 2016 في مبارياته الاعدادية للمونديال بعد تعادلين مع تونس (2-2) وبلجيكا (صفر-صفر)، كما هو الفوز الاول لها منذ تغلبها على مصر 2-1 في 23 آذار الماضي حيث خسرت بعدها امام هولندا صفر-3 في 26 منه.



وخاضت البرتغال مباراتها الاولى بقيادة مهاجمها وقائدها نجم ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو الذي غاب عن المباراتين الاوليين بسبب التحاقه المتأخر بالمنتخب عقب تتويجه مع النادي الملكي بلقب مسابقة دوري ابطال اوروبا للعام الثالث تواليا.



وتلعب البرتغال في المونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا بطلة اوروبا 2012 ومونديال 2010، والمغرب وايران.