اختتم المنتخب الانكليزي لكرة القدم استعداداته لمونديال روسيا 2018، بفوز على ضيفه الكوستاريكي 2-صفر على ملعب "ايلاند رود" في ليدز في مباراة دولية ودية.

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وافتتح مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة لقائد كوستاريكا حارس مرمى ريال مدريد الاسباني كيلور نافاس (13).



وعزز مهاجم ارسنال داني ويلبيك، بديل مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي، تقدم الانكليز بهدف ثان بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من داخل المنطقة للاعب وسط توتنهام ديلي ألي، بديل لاعب وسط ليفربول جوردان هندرسون (76).



وهو الفوز الودي الثالث من أصل 6 مباريات خاضها رجال المدرب غاريث ساوثغايت منذ نهاية التصفيات الأوروبية بعد الاول هولندا 1-صفر في 23 آذار الماضي، والثاني على نيجيريا 2-1 السبت الماضي.



وتخوض انكلترا المونديال في المجموعة السابعة الى جانب تونس وبنما وبلجيكا.