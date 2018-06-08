اصابة شخصين جراء سقوط رصاص قناصة في كفريا والفوعة بريف ادلب الاخبار المحلية شارك

أصيب شخصان بجروح، يوم الجمعة، اثر استهداف بلدتي كفريا والفوعة في ريف ادلب الشمالي برصاص القنص.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر أهلية، ان "شخصين اثنين اصيبا بجروح اثر استهداف مسلحين منتشرين في ناحية رام حمدان المجاورة لبلدتي كفريا والفوعة برصاص القنص والرشاشات". وكان شخص لقي حتفه في 2 حزيران الجاري، واصيب طفل جراء رصاص قنص استهدف كفريا والفوعة. وتتعرض الفوعة وكفريا بريف ادلب من وقت لآخر لسقوط قذائف ورصاص قنص ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. يشار إلى أن المعارضة المسلحة فرضت حصارا على كفريا والفوعة بعد أن شنت هجوما واسعا سيطرت فيه على مدينة ادلب في آذار عام 2015. سيريانيوز

2018-06-08 06:35:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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