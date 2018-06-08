يناقش رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، المسائل المتعلقة بأمن العسكريين الدوليين والروس في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في البنتاغون قوله، "سيبحث رئيسا هيئتي الأركان في الدولتين، المسائل المتعلقة بمنع وقوع نزاعات خلال تنفيذ العمليات من جانب قوات التحالف الدولي والجيش الروسي في سوريا".

وسيجري خلال اللقاء تبادل الآراء حول وضع العلاقات الثنائية في المجال العسكري، والوضع الحالي في مجال الأمن في أوروبا وفي المناطق الهامة الأخرى، بحسب المصدر.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "غيراسيموف ودانفورد سيبحثان خلال اللقاء، الوضع في مناطق الأزمات والخطوات المحتملة في مجال خفض التوتر".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش", كما بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشن غارات جوية منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش" في مواقع سيطرته لاسيما الرقة وديرالزور.

بالمقابل، تنتشر قوات روسية في مناطق سيطرة النظام ومناطق تخفيف التوتر المتفق عليها في محادثات استانا، حيث بدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015، وقدمت الدعم للجيش النظامي الأمر الذي ساهم في ميل كفة الأحداث لصالح النظامي واستعادته السيطرة على مناطق واسعة.

سيريانيوز