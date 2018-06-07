قال رئيس بلدية عرسال اللبنانية باسل الحجيري يوم الخميس إن من المتوقع أن يعود قرابة 3000 لاجئ في لبنان إلى سوريا في الأسبوع القادم وذلك بعد أسبوع من قول لبنان إنه يعمل مع دمشق بشأن عودة آلاف اللاجئين الراغبين.

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ونقلت رويترز عن الحجيري قوله إن اللاجئين طلبوا العودة إلى سوريا", لافتا الى إن "اللاجئين سيعودون على الأرجح قبل عيد الفطر الذي يتزامن هذا العام مع 14 من حزيران تقريبا".

وسوف يسافر اللاجئون الذين يعيشون في بلدة حدودية بشمال شرق لبنان حوالي 20 كيلومترا عبر جبال تفصلهم عن ديارهم في منطقة القلمون الغربية منذ سنوات.

دعا الرئيس اللبناني وساسة لبنانيون اللاجئين إلى العودة إلى ”المناطق الآمنة“ حتى قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعدما استعاد الجيش السوري بدعم من إيران وروسيا مزيدا من الأراضي.

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في نيسان الماضي في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.