أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، يوم الخميس، نشرة جديدة حددت فيها أسعار الحلويات المصنعة بالسمن النباتي والحيواني.

وحددت النشرة اسعار الحلويات المصنعة بالسمن الحيواني، وجاء فيها ان سعر كيلو المبرومة بالفستق الحلبي الزهري يبلغ 7000 ليرة و كيلو آسية بالفستق الحلبي 5500 ليرة و كيلو كول و شكور بالفستق الحلبي 5500 ليرة، أما كيلو البقلاوة بالفستق الحلبي بـ5500 ليرة.

كذلك حددت النشرة سعر كيلو البللورية بالفستق الحلبي بـ5500 ليرة ، وعش البلبل بالفستق الحلبي بـ4000 ليرة ، بينما بلغ سعر كيلو أصابع بالكاجو نوع أول بـ2500 ليرة و المعمول بالفستق الحلبي بـ5000 ليرة و المعمول بالجوز بـ4000 ليرة ، كيلو البرازق بالسمسم 2300 ليرة و العجوة نوع أول 2000 ليرة سعر الكليو و الغريبة نوع أول 2000 ليرة، كيلو الهريسة منقشة باللوز بـ1200ليرة.

أما عن الحلويات المصنعة بالسمن النباتي نوع أول، فجاء في النشرة ان سعر كيلو المبرومة بالفستق الحلبي يبلغ بـ4500 ليرة وآسية بالفستق الحلبي ب،3500 ليرة و كيلو كول و شكور بالفستق الحلبي ب،3500 ليرة.

كما و حددت سعر كيلو البقلاوة بالفستق الحلبي بـ3500 ليرة و البللورية بالفستق الحلبي 3500 ليرة و عش البلبل بالفستق الحلبي بـ3000 ليرة.

أما كيلو أصابع الكاجو فقد حدد سعره بـ1500 ليرة ، وأسية بالكاجو بـ2700 ليرة و بقلاوة بالكاجو بـ2700 ليرة و كول وشكور بالكاجو بـ2700 ليرة.

بينما بلغ سعر كيلو المعمول بالفستق الحلبي 3500 ليرة وبالجوز 2500 ليرة، و كيلو البرازق بالسمسم و السمن النباتي بـ1500 ليرة و عجوة نوع أول 1500 ليرة و غريبة نوع أول 1500 ليرة.

وبالنسبة للحلويات المصنعة بالسمن النباتي الشعبي، فبينت النشرة ان سعر كيلو مبرومة بالفستق الحلبي 2500 ليرة، وسعر كيلو اسية بالفستق الحلبي 2000 ليرة، وكيلو بللورية بالكاجو 2000 ليرة، وكيلو كول وشكور بالفستق الحلبي 2000 ليرة، وكيلو بقلاوة بالفستق الحلبي 2000 ليرة، أما سعر كيلو اسية بالكاجو فهو 1700 ليرة, وعش البلبل بالفستق الحلبي 2000 ليرة، وكيلو اصابع بالكاجو 1000 ليرة، والبرازق بالسمسم 800 ليرة، وعجوة بالسمن النباتي 700 ليرة، والغريبة 700 ليرة، وكيلو العوامة-مشبك- أصابع بـ650 ليرة، اما سعر كيلو الهريسة بالسمن النباتي المنقشة باللوز فهو 1000 ليرة.

وكانت تجارة دمشق أصدرت في 14 أيار الماضي مع بداية شهر رمضان المبارك نشرة مشابهة لأسعار الحلويات، وتضمنت أسعاراً مساوية للنشرة الصادرة حديثاً.

وأكدت المديرية أن الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية تُعتبر حد أقصى للمنتجين اللذين ينتجون حلويات نوع أول و نوع شعبي.

و أضافت أنه يتوجب على المنتجين الذين ينتجون حلويات اكسترا إيداع بيانات الكلفة بمواصفات منتجاتهم لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بعد تصديقها من غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات حسب العائدية ليتم دراستها أصولاً.

و أشارت إلى أنه يتوجب على كافة المنتجين الإعلان عن نوعية السمن المستخدم ونوع الحلويات في مكان بارز ويمنع الجمع بين النوعين من السمن.

وتشهد أسعار الحلويات العربية في دمشق ارتفاعاً كبير، خصوصاً مع بداية شهر رمضان وموسم الأعياد حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى ضعف تلك النشرة و المعلنة من مديرية التجارة الداخلية بدمشق.

سيريانيوز