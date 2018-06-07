أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو دمرت موقعا لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الدفاع العراقية في بيان، إنه "تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، قصفت طائرات F16 العراقية اليوم مقرا للقيادة والسيطرة لتنظيم داعش في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

ويأتي القصف بعد أقل من أسبوع، على قصف مقاتلات عراقية أهدافا لتنظيم "داعش" في المنطقة ذاته داخل الحدود السورية.

ولم تكشف القيادة في بيانها عن عدد القتلى، أو الأضرار التي نجمت جراء القصف الجوي على موقع "داعش".

وشنت المقاتلات العراقية عدداً من الهجمات على مواقع للتنظيم الإرهابي خلال أيار الماضي، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء العراقي ، اواخر نيسان الماضي، أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري.

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".

سيريانيوز