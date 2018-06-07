نفت صحيفة أدرنية، نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة، لم تسمها، الانباء حول عقد لقاء ثلاثي أردني أميركي روسي لبحث الوضع في جنوب سوريا.

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واوضحت المصادر بأنه "لن يكون هناك أي لقاء ثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وروسيا في عمان لبحث الحفاظ على منطقة خفض التصعيد بالجنوب السوري".

ويأتي النفي الاردني في أعقاب أنباء صحفية وتصريحات لمسؤولين روس تحدثت قبل أيام عن عقد لقاء مزمع بين مسؤولين البلدان الثلاثة.

وكان مصدر مطلع أعلن لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، أن الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، سوف سيعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.

ويحظى جنوب سوريا في الوقت الحالي باهتمام دولي مكثف عقب الأنباء عن التحضير للعملية العسكرية، حيث اعلنت "هيئة التفاوض" عن مفاوضات تجرى بين الاردن واميركا وروسيا بشان الوضع في المنطقة، فيما نفى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، حدوث أي اتفاق بشأن جنوب سوريا، ما لم تنسحب القوات الأمريكية من منطقة التنف، مشيرا الى ان بلاده تسعى لحل مسألة الجنوب السوري عن طريق المصالحات.

وتشدد موسكو على انسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري وأن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي وحده، فيما تخشى اسرائيل التواجد الإيراني وتواجد "حزب الله" جنوب سوريا، في وقت نفت فيه طهران وجود قوات لها في الجنوب السوري.

ويخضع جزء كبير من ريف درعا، لسيطرة تنظيمي "داعش" و "النصرة" المدرجين على قائمة الإرهاب الدولية و "الجيش الحر" وفصائل إسلامية مختلفة.