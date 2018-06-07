يعمل الكنيست الإسرائيلي على تمرير خطة واسعة لزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في هضبة الجولان المحتلة ، ليصلوا إلى 100 ألف في غضون 10 أعوام.

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ونقلت وسائل اعلام عن نائب الوزير الإسرائيلي، مايكل أورين، من كتلة "كلنا" في الكنيست الإسرائيلي، قوله ان "زيادة عدد الإسرائيليين في مرتفعات الجولات تبلورت، على خلفية استمرار الأزمة السورية وتعزيز الوجود الإيراني قرب حدود إسرائيل في جنوب سوريا".

ولفت أورين، الذي يعتبر أبرز معد لهذه الخطة، إلى أن "إسرائيل تسيطر على الهضبة منذ أكثر من 50 عاما ،وهي تمثل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وتأتي هذه الخطة في وقت تضغط إسرائيل على الإدارة الأمريكية للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة.

وتقدم عضو مجلس النواب الأمريكي رون دي سانتيس مؤخراَ، بمبادرة في كونغرس الولايات المتحدة تنص على الاعتراف بهضبة الجولان المحتلة كأرض إسرائيلية.

وتحتل إسرائيل منذ حرب 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان ، وأعلنت ضمها إليها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.