مصر تختتم استعداداتها لمونديال روسيا بخسارة قاسية أمام بلجبكا اخبار الرياضة شارك

اختتم منتخب مصر استعداداته لمونديال 2018 في كرة القدم، بتعرضه لخسارة ثقيلة أمام ضيفه البلجيكي صفر-3 الأربعاء على إستاد الملك بودوان في بروكسل.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح قد غاب عن المباراة نظرا لقضائه فترة نقاهة من إصابته في الكتف والتي لحقته في مباراة نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، ومن المنتظر أن يلحق بمنخب بلاده في أولى مبارياته بكأس العالم أمام أوروغواي يوم 15 حزيران الجاري.



وشهد الشوط الأول أداء متوسط المستوى لمصر وأخطاء فردية تسببت بهدفين لروميلو لوكاكو (27) وأدين هازار (38). وفي الثاني، تحسن المنتخب المصري خصوصا بعد نزول محمود حسن "تريزيغيه"، من دون هز شباك الحارس تيبو كورتوا، خلافا لبلجيكا التي أضاف لها البديل مروان الفلايني هدفا ثالثا (90+3).



وكانت مصر أهدرت تقدمها أمام برتغال كريستيانو رونالدو وخسرت 1-2 في 23 آذار الماضي، ثم سقطت أمام اليونان صفر-1 بعدها بأربعة أيام. وفي 25 أيار الماضي، عادل الفراعنة مضيفهم الكويتي 1-1، قبل أن يتعادلوا مجددا مع كولومبيا سلبا الجمعة الماضي في مدينة برغامو الإيطالية.



وبعد غياب 28 عاما، أوقعت قرعة المونديال مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا المضيفة والأوروغواي والسعودية، فيما ستلعب بلجيكا في السابعة مع إنكلترا وتونس وبنما.



وفازت بلجيكا على السعودية 4-صفر في آذار الماضي، قبل أن تتعادل سلبا مع البرتغال السبت الماضي، وهي تلتقي كوستاريكا في آخر مبارياتها الودية، قبل مواجهة بنما افتتاحا في المونديال. سيريانيوز 2018-06-07 08:20:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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