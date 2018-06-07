خطا غولدن ستايت ووريرز خطوة كبيرة نحو احراز لقبه الثالث في السنوات الاربع الاخيرة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه على منافسه كليفلاند كافالييرز 110-102 في المباراة الثالثة من الدور النهائي ليتقدم عليه بنتيجة 3-صفر.

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ولم يسبق لاي فريق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين ان قلب تخلفه بنتيجة صفر-3 مع العلم بان كليفلاند قلب الامور في مصلحته عندما توج باللقب عام 2016 بعد ان تخلف 1-3.



ويستطيع ووريرز حسم النتيجة الجمعة في حال نجح في الحاق الهزيمة بكليفلاند في عقر دار الاخير ليتوج باللقب للمرة الثالثة في اخر اربع سنوات بعد اعوام 2015 و2017 علما بان الفريقين يلتقيان في النهائي للمرة الرابعة تواليا وكان اللقب من نصيب كليفلاند مرة واحدة عام 2016.



واذا نجح ووريرز في حسم الامور في المباراة الرابعة، فانه سيلحق بكليفلاند خسارة مماثلة عندما سقط صفر-4 امام سان انتونيو سبيرز عام 2007.



وفرض كيفن دورانت نفسه نجما للمباراة بتسجيله 43 نقطة (رقم قياسي شخصي له في البلاي اوف) بينها تسديدة ثلاثية قبل نهاية المباراة ب48 ثانية والتي حسمت بنسبة كبيرة فوز فريقه، بالاضافة الى نجاحه في 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.



في المقابل، قدم ستيفن كوري اداء متواضعا واكتفى ب11 نقطة والامر ينطبق على كلاي طومسون مع 10 نقاط فقط.



ودخل كليفلاند المباراة وهو يتمتع بسجل اكثر من جيد على ملعبه بفوزه في ثماني مباريات تواليا بعد ان خسر المباراة الافتتاحية في البلاي اوف امام انديانا بيسرز.



واستهل كافالييرز المباراة بقوة بقيادة ليبروس جيمس وكيفن لاف وتقدم 16-4 في مطلع المباراة ثم 50-37 في الربع الثاني لكن ووريرز سرعان ما دخل اجواء المباراة ليقلب الامور في مصلحته في نهايتها.



وسجل جيمس "تريبل دبل" مع 33 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، في حين اضاف لوف 20 نقطة.