الاسبانية موغوروتسا تنهي مشوار شارابوفا وتبلغ نصف نهائي فرنسا المفتوحة اخبار الرياضة شارك

انتهى لقاء البطلتين السابقتين الاسبانية غاربيني موغوروتسا (2016) والروسية ماريا شارابوفا (2012 و2014) بفوز سهل للاولى بمجموعتين 6-2 و6-1 في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحققت موغوروتسا (24 عاما) المصنفة ثالثة فوزها الاول على شارابوفا في ساعة و10 دقائق في رابع مواجهة بينهما بعدما خسرت امامها في الدور الثاني من دورتي ورما (2013) وكندا (2014)، وربع نهائي رولان غاروس (2014).



واستهلت موغوروتسا التي باتت مرشحة بقوة لتكرار انجاز 2016، المباراة بكسر ارسال منافستها الروسية (31 عاما ومصنفة 28) في الشوطين الاول والثالث (استمر 13 دقيقة) وتقدمت 4-صفر، ثم انهت المجموعة الاولى 6-2 في 43 دقيقة.



وفي الثانية، كسرت موغوروتسا الارسال الاول للمصنفة اولى سابقا قبل ان تخسر بدورها ارسالها لتتعادل اللاعبتان 1-1، ثم كسبت الاسبانية خمسة اشواط متتالية كاسرة ارسال الروسية مرتين اخريين وانهت مشوارها في ساعة و10 دقائق.



وتلتقي موغوروتسا في نصف النهائي مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى الفائزة بدورها على الالمانية انجيليك كيربر الثانية عشرة 6-7 و6-3 و6-2 . سيريانيوز

2018-06-07 08:01:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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