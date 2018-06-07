خسر الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا اول مجموعة له منذ 2015 في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى، في مواجهة الارجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع النهائي.

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وخسر الاسباني حامل اللقب والمتوج في رولان غاروس 10 مرات (رقم قياسي)، المجموعة الأولى بنتيجة 4-6.



وهذه أول مجموعة يخسرها نادال بعد فوزه بـ 37 مجموعة تواليا. ولم يخسر الاسباني المتوج بـ 16 لقبا في البطولة الكبرى، أي مجموعة في رولان غاروس منذ سقوطه بثلاث مجموعات نظيفة امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي 2015 (5-7 و3-6 و1-6).



ويحمل الرقم القياسي في بطولة فرنسا السويدي بيورن بورغ الذي فاز بـ 41 مجموعة تواليا على الملاعب الترابية لرولان غاروس.



وكان اللقاء قد شهد توقفا لأكثر من نصف ساعة، بسبب هطول الأمطار، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل (3-3)، والإرسال لصالح نادال، قبل أن يستأنف من جديد.