سقط قتلى وجرحى، يوم الثلاثاء، جراء انفجار دراجة نارية وهجوم على نقطة عسكرية في محافظة الرقة.

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وافاد المركز الاعلامي لقوات "سوريا الديمقراطية"، عبر موقعها الالكتروني، ان "انتحاري فجر نفسه على دراجة نارية عند حاجز دوار البانوراما في الرقة، بعد أن حاول عناصر الحاجز إيقافه".

واشار المركز الى ان "الانفجار اسفر عن اصابة عناصر الحاجز بجروح بليغة".

من جهة اخرى، اشار المركز الى ان "مجموعة مسلحة، من 4 عناصر، يعتقد انها تابعة لتنظيم "داعش"، هاجمت نقطة عسكرية تابعة لـ"قسد" في نقابة المهندسين بالرقة".

وبين المركز ان "احد مقاتلي "قسد" اصيب خلال تصدي القوات لها الهجوم ، فيما قُتِلَ 3 من المجموعة المهاجمة وإصابة الرابع حيث لاذَ بالفرار".

وجاء ذلك بعد انباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "قسد" الاثنين الاضي، جراء تفجير عربة عسكرية قرب قاعدة للتحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، في محافظة الرقة، في حين نفت "قسد" ذلك.

.وسبق أن شهدت الرقة و ريفها لعدة عمليات تفجير بعبوات ناسفة و انفجار ألغام من مخلفات تنظيم "داعش" التي تركها ورائه عقب انسحابه من الرقة.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

ويدعم التحالف الدولي قوات "قسد"، التي طردت "داعش" من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بينها مدينة الرقة .