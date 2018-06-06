رحب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، يوم الأربعاء، بالاتفاق التركي الأمريكي حول مدينة منبج بريف حلب.

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ونقلت وسائل اعلام عن ستولتنبرغ قوله، خلال مؤتمر صحفي، ""أعبر عن امتناني من الاتفاق التركي الأمريكي على خارطة طريق حول مدينة منبج".

ووصف ستولتنبرغ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين تركيا واميركا بشأن منبج الواقعة في الشمال السوري بأنه " أمر مهم بالنسبة للناتو".

وأضاف أمين عام حلف الناتو، أن تفاصيل خارطة الطريق بشأن منبج "سيتم تحديدها من قبل البلدين الحليفين في الناتو"، داعيا الى "ضرورة مراعاة أمن تركيا عند محاربة التنظيمات الإرهابية".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الاثنين، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، يوم الثلاثاء، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق على خطة للمنطقة تتضمن انسحاب الوحدات.

وتعتبر منبج من أبرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الأكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.