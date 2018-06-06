سقط قتلى وجرحى، بينهم اطفال، يوم الاربعاء، جراء قصف وانفجار في ريف ادلب.

وذكرت صادر معارضة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قصف من الطيران الحربي طال مدينة أريحا جنوب ادلب، مما اسفر عن سقوط ضحايا.

من جهة اخرى، أشارت المصادر الى مقتل 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين بانفجار صاروخ من مخلفات قصف سابق على قرية حلاوة التابعة لناحية سنجار بريف ادلب.

وتشهد قرى وبلدات إدلب وريفها حالة من الهدوء النسبي بعد انتشار نقاط المراقبة التركيّة في إطار اتفاق خفض التصعيد، إلا أن عدة مناطق تتعرض للقصف بين الحين والاخر من قبل طيران النظامي ،ما يتسبب بوقوع ضحايا مدنيّين.