أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الاربعاء، ان قوات "حزب الله" وإيران باقية في الأراضي السورية الى ان "تتحرر".

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وقال بري، في تصريات لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الإيرانية ومقاتلي جماعة "حزب الله" لن ينسحبوا من سوريا ”حتى تتحرر وتصبح أراضيها موحدة“.

وأضاف بري ان "إيران موجودة في سوريا بطلب من الدولة السورية، تماما كما أن الوجود الروسي في سوريا قد جاء بطلب من الحكومة السورية".

وتزايدت الدعوات الدولية المطالبة بانسحاب قوات ايران و "حزب الله" من سوريا، وسط ضغوطات تمارسها إسرائيل على روسيا كي تقنع إيران وحلفاءها بعدم ترسيخ وجودهم العسكري في البلاد.

وتقاتل قوات تابعة لإيران الى جانب عناصر من "حزب الله" اللبناني في سوريا، دعماً للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة، رغم معارضة العديد من الدول ومطالبات بضرورة انسحاب هذه القوات من سوريا، في حين تصف الحكومة الشرعية تواجد قوات موالية لها كإيران و "حزب الله" بأنه شرعي.