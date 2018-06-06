أعاد مجلس الشعب، يوم الأربعاء، خلال جلسة له، انتخاب حمودة صباغ رئيساً له بالتزكية.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن عضو المجلس نجدت أنزور فاز بمنصب نائب الرئيس، كما ترشح كل من أعضاء المجلس خالد العبود ورامي الصالح وجرجس شنور لمنصبي أميني السر

وفاز الصالح بـ 172 صوتا والعبود بـ 146 صوتا وحصل شنور على 23 صوتا وورقة واحدة ملغاة، بينما فاز عضوا المجلس عاطف الزيبق وسناء أبو زيد بمنصبي مراقبي المجلس.

وتبين المادة 15 من النظام الداخلي أن نائب رئيس المجلس يتولى جلسة الانتخابات السنوية إذا رغب رئيس المجلس بترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس وإذا غاب حل محله أمين السر الأول وإذا لم يتقدم للترشح سوى مرشح واحد فقط يعد المتقدم للترشح فائزا بالتزكية ويعلن رئيس الجلسة نتائج الانتخاب.

وكان حمودة صباغ المرشح لكتلة حزب البعث فار برئاسة مجلس الشعب في أيلول عام 2017 بـ193 صوتاً من أصل 216، وجاء انتخابه في ذلك الوقت بعد شهرين على إقالة رئيسة المجلس السابقة هدية عباس.

ويشار إلى أن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، من مدينة الحسكة (مواليد عام 1959)، درس الحقوق، وهو وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، دخل مجلس الشعب للمرة الأولى عام 2012.

سيريانيوز