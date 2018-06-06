أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، ان اتفاق منيج الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية لن ينطبق على مناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان غالاواي في تصريح لقناة (الحرة)، أن "تنفيذ خريطة الطريق سيتم بناء على المتغيرات على الأرض، ومن المهم أن يركز كل اللاعبين في المنطقة على هزيمة " داعش".

وتأتي تصريحات غالاواي رداً على اعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن نموذج منبج يتعين أن يطبق في المستقبل على الرقة وكوباني ومناطق سورية أخرى تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب"

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، يوم الاثنين، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات، وتشكيل مجلس مدني.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم، مشيرة الى انه سيتم نزع سلاح مقاتلي (وحدات حماية الشعب الكردية) لدى مغادراتهم المدينة منبج، في إطار خارطة طريق متفق عليها مع الولايات المتحدة.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، يوم الثلاثاء، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق على خطة للمنطقة تتضمن انسحاب الوحدات.

وتعتبر منبج من أبرز الخلافات التي كانت بين واشنطن وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة أميركا بوقف الدعم للمقاتلين الأكراد، وفرض الأمن والاستقرار في مدينة منبج بإخراج القوات الكردية.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.