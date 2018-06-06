اعلنت وزارة التعليم العالي عن البدء بتقديم عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الاولى والدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الهندية، على يبدأ تقديم الطلبات من يوم الثلاثاء وحتى 14 الشهر الجاري.

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واوضحت الوزارة، في قرار نشرته وكالة (سانا) الرسمية، ان "تقديم الطلبات للاشتراك بالمفاضلة الخاصة بمنح التبادل الثقافي يبدأ اعتبارا من الثلاثاء وحتى يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وذلك عبر مديرية النافذة الواحدة بالوزارة".

وحددت الوزارة في اعلانها شروط التقدم للمفاضلة وآلية التقدم والاوراق الثبوتية المطلوبة وواجبات الطالب الذي يتم قبوله وماهية المنحة مشترطة على الطالب بعد ورود قبوله الأولي من الجانب الهندي أن يوافيها بصورة عن جواز السفر غير منتهي الصلاحية وأي وثائق أخرى يطلبها الجانب الهندي ضمن مواعيد محددة من قبله.

واوضحت الوزارة أن الدراسة وفق برامج التبادل الثقافي تكون نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب عليه أي التزامات لخدمة الدولة ويعود للجانب الهندي حصرا تحديد اسماء المقبولين من بين المرشحين.

ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل على موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني أو مراجعة مديرية العلاقات الثقافية في الوزارة .

وتهدف هذه المنحة إلى دعم القطاع التعليمي وتأمين حاجته من الكوادر والكفاءات والمساعدات في رفع السورية التعليمية، كما تأتي المنحة استكمالا للبرنامج التنفيذي للإتفاق الثقافي الموقع مع الهند.