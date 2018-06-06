اعلنت جامعة "حران" التركية يوم الأربعاء إنها ستفتح فرعا لها في مدينة الباب شمال سوريا، الخاضعة لسيطرة فصائل "درع الفرات"، المدعومة من تركيا.

وذكرت وكالة "رويترز" ان موقع الجامعة نقل عن رئيسها رمضان تاش ألتن قوله ، "نرغب في أن نكون بوابة الأمل للشبان هناك بهدف المساعدة في الجهود الإنسانية لبلادنا"

واعلنت الجامعة انها تستعد لفتح فرع في منطقة الباب لخدمة الطلاب في البلدات الواقعة تحت السيطرة التركية."

من جهتها، افادت وكالة (الأناضول) التركية أن "التدريس بالجامعة سيكون باللغات التركية والعربية والانكليزية".

وكان مجلس الوزراء التركي وافق يوم الثلاثاء على افتتاح مدرسة ثانوية للتعليم المهني في جرابلس تابعة لجامعة غازي عنتاب.