واصلت قوات "عاصفة الجزيرة" العسكرية، التابعة لقوات "سوريا الديمقراطية"، حملتها ضد تنظيم "داعش" في الدشيشة بريف الحكسة الجنوبي الشرقي، حيث تمكنت من التقدم في المنطقة.

وذكرت قوات "سوريا الديمقراطية" و مواقع كردية انه تم تحرير قرية الفكة والمزارع المحيطة بها، في إطار المرحلة الثانية من حملة "عاصفة الجزيرة "،والعمليات العسكرية لتحرير بلدة الدشيشة.

واشارت المصادر الى وقوع معارك مقاتلي قوات "قسد" و "داعش" في قرى الجبور والبوحسون القريبتين من بلدة الدشيشة.

وتعد بلدة الدشيشة آخر معاقل عناصر " داعش" في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وبدأت "عاصفة الجزيرة" العسكرية اواخر الشهر الماضي، بالتوجه إلى منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة لتحريرها من تنظيم "داعش" ، مؤكدةً "وجود غرف عمليات مشتركة مع القوات العراقية".

وانطلقت حملة "عاصفة الجزيرة" والتي تشنها قوات "سوريا الديمقراطية" ، المدعومة من التحالف الدولي، للسيطرة على ما تبقى من جيوب تنظيم (داعش) في دير الزور، في الأول من أيار الجاري .

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.